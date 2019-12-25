https://static.news.ru/photo/48a6b590-27a3-11ea-8707-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Роскачество намерено подготовить рейтинг вин российского производства и ввезённых из-за границы и сравнить их.

По мнению экспертов организации, отечественные вина в деле покажут себя не хуже зарубежных и тем самым миф о превосходстве импортных напитков будет развеян. Кроме того, Роскачество посоветовало не отдавать безусловное предпочтение винам из известных иностранных винодельческих регионов, таких как французские Бордо и Бургундия, если они стоят дёшево: зачастую такой продукт только разливают во Франции, а производят в других странах, передаёт ТАСС.

Из недорогих французских вин эксперты порекомендовали обратить внимание на произведённые в южных регионах страны, например, Лангедоке (на бутылке должно быть написано: Pays d'Oc), а лучше, при ограниченном бюджете, купить португальские или молдавские вина.

Как писал NEWS.ru ранее, главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн сообщил, что лучше всего пить сухое белое вино. Об этом он рассказал на пресс-конференции, посвящённой безопасности россиян в новогодние праздники.