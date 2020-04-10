Роскачество рекомендовало следить за доступом приложений к данным телефона

Специалисты Роскачества порекомендовали внимательнее следить за тем, какие разрешения при использовании запрашивают мобильные приложения во избежание утечки личной информации.
Например, отметили специалисты, человек пользуется приложением «Фонарик», которое начинает запрашивать доступ к микрофону, контактам или фотогалерее. Это должно насторожить.
Исходя из рекомендации Роскачества, разрешения можно давать приложениям только на те запросы, которые действительно связаны с решением поставленных перед устройством задач. К предоставлению доступа к контактам, галерее или микрофону стоит относиться максимально внимательно.
Перед использованием того или иного приложения, подчеркнули специалисты, нужно изучить его политику конфиденциальности, особенно часть, касающуюся сбора и передачи данных.
Если их объём кажется вам излишним, по возможности откажитесь от такого сервиса, сделав выбор в пользу альтернатив. Также нужно обратить внимание на перечень данных, передаваемых третьим лицам — посредникам и партнерам компании-разработчика, — сказал руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Антона Куканова.
Как ранее писал NEWS.ru, эксперты Роскачества исследовалимобильные приложения в сфере образования, которые могут использовать школьники во время карантина, и дали советы родителям, как найти нужные и полезные ресурсы.
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