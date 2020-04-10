Роскачество рекомендовало следить за доступом приложений к данным телефона

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Специалисты Роскачества порекомендовали внимательнее следить за тем, какие разрешения при использовании запрашивают мобильные приложения во избежание утечки личной информации.

Например, отметили специалисты, человек пользуется приложением «Фонарик», которое начинает запрашивать доступ к микрофону, контактам или фотогалерее. Это должно насторожить.

Исходя из рекомендации Роскачества, разрешения можно давать приложениям только на те запросы, которые действительно связаны с решением поставленных перед устройством задач. К предоставлению доступа к контактам, галерее или микрофону стоит относиться максимально внимательно.

Перед использованием того или иного приложения, подчеркнули специалисты, нужно изучить его политику конфиденциальности, особенно часть, касающуюся сбора и передачи данных.

Если их объём кажется вам излишним, по возможности откажитесь от такого сервиса, сделав выбор в пользу альтернатив. Также нужно обратить внимание на перечень данных, передаваемых третьим лицам — посредникам и партнерам компании-разработчика, — сказал руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Антона Куканова.

Как ранее писал NEWS.ru, эксперты Роскачества исследовалимобильные приложения в сфере образования, которые могут использовать школьники во время карантина, и дали советы родителям, как найти нужные и полезные ресурсы.