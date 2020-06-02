Роскачество рассказало о скрытых токсинах в овощах и фруктах

Даже безобидные фрукты и овощи содержат органические яды, которые могут попасть в организм человека и вызвать расстройство, а порой и отравление.
Об этом
Так, употребление картофеля с зелёным бочком может вызвать сильное отравление, рвоту и даже галлюцинации из-за содержащегося в нём солатина. Это вещество также содержится в зелёных помидорах. По мере созревания оно уменьшается, однако остаётся в плодоножке, которую специалисты рекомендуют вырезать перед едой.
Ещё одно токсичное вещество, амигдалин, содержат косточки вишни и абрикоса. Если разгрызть их, то человек сразу подвергнет свой организм воздействию цианида. Смертельная доза цианида составляет 1,7 мг на 1 кг массы тела человека (около 50 ядрышек).
Употребление в пищу большого количества редьки может вызвать боль в области печени или головокружение из-за ядовитого в ней вещества гликозида. Также токсичные вещества содержатся в перезревших грибах, которые могут провоцировать отравление. Отравление может вызвать и недозрелая чёрная бузина.
Как отметили эксперты, в мускатном орехе содержится психоактивное вещество — миристицин, который вызывает галлюциногенное и стимулирующее действие на центральную нервную систему. Поэтому не рекомендуется употреблять эту пряность более 10 г в сутки.
Кроме того, опасность представляет и красная фасоль из-за фитогемаглютинина, повышающего проницаемость клеточных мембран, в результате чего в них могут попасть вредные вещества и даже яды.
Ранее NEWS.ru сообщал, что специалисты Роскачества проверили семь торговых марок сметаны, продающихся на прилавках магазинов в РФ. В некоторых образцах были обнаружены дрожжи, антибиотики и растительные жиры.
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