Роскачество рассказало о скрытых токсинах в овощах и фруктах

https://static.news.ru/photo/b9cdbfac-a566-11ea-a695-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Даже безобидные фрукты и овощи содержат органические яды, которые могут попасть в организм человека и вызвать расстройство, а порой и отравление.

Об этом рассказали эксперты Роскачества. По словам специалистов, такие токсины содержатся в картофеле, помидорах, грибах, вишне, абрикосах, редьке, мускатном орехе, красной фасоли и чёрной бузине. Количество ядов в этих продуктах зависит от степени зрелости, способа обработки и объёмов потребления.

Так, употребление картофеля с зелёным бочком может вызвать сильное отравление, рвоту и даже галлюцинации из-за содержащегося в нём солатина. Это вещество также содержится в зелёных помидорах. По мере созревания оно уменьшается, однако остаётся в плодоножке, которую специалисты рекомендуют вырезать перед едой.

Ещё одно токсичное вещество, амигдалин, содержат косточки вишни и абрикоса. Если разгрызть их, то человек сразу подвергнет свой организм воздействию цианида. Смертельная доза цианида составляет 1,7 мг на 1 кг массы тела человека (около 50 ядрышек).

Употребление в пищу большого количества редьки может вызвать боль в области печени или головокружение из-за ядовитого в ней вещества гликозида. Также токсичные вещества содержатся в перезревших грибах, которые могут провоцировать отравление. Отравление может вызвать и недозрелая чёрная бузина.

Как отметили эксперты, в мускатном орехе содержится психоактивное вещество — миристицин, который вызывает галлюциногенное и стимулирующее действие на центральную нервную систему. Поэтому не рекомендуется употреблять эту пряность более 10 г в сутки.

Кроме того, опасность представляет и красная фасоль из-за фитогемаглютинина, повышающего проницаемость клеточных мембран, в результате чего в них могут попасть вредные вещества и даже яды.

Ранее NEWS.ru сообщал, что специалисты Роскачества проверили семь торговых марок сметаны, продающихся на прилавках магазинов в РФ. В некоторых образцах были обнаружены дрожжи, антибиотики и растительные жиры.