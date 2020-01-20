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Эксперты Роскачества ответили на самые распространённые вопросы потребителей о молоке. В частности, является ли хорошим быстро скисающее молоко.

Такое молоко, скорее, будет вредным, так как в нём слишком много бактерий и в лучшем случае — это бактерии молочнокислой флоры, а не вредной. Безопасность продукта могут подтвердить только лабораторные исследования, сообщает контрольный орган. Даже если речь идёт о парном молоке, которое разливают по чистым глиняным крынкам.

Причиной скисания пастеризованного молока может стать попадание в него посторонних бактерий или переизбыток микрофлоры в продукте, что уже является нарушением стандартов. Скисает молоко также и по истечении срока годности.

Молоко, которое продаётся в магазине, проводит особую проверку на заводе, а также термическую обработку, фасовку в специальную упаковку. Термическая обработка уничтожает в молоке микрофлору, поэтому оно долго хранится. При поступлении молока на завод отсеивается то, что не подходит для пищевых целей по результатам экспертизы. В таком молоке практически отсутствуют бактерии, поэтому оно не превращается в простоквашу.

Сухое молоко отвечает всем тем же требованиям, что и цельное. Не стоит считать растительное молоко альтернативой коровьему, так как это всего лишь напиток.

Ранее NEWS.ru сообщал, что диетолог Марина Макиша рассказала, как правильно употреблять молоко, чай, кофе, сахар и чем их можно заменить. Не стоит заменять коровье молоко на растительные «аналоги»: это грозит дефицитом кальция, что сказывается на зубах и костях.