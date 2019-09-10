https://static.news.ru/photo/c4aca128-d397-11e9-94d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Специалисты Роскачества подготовили перечень продуктов, которые не стоит мыть перед приготовлением.

Так, согласно результатам исследования сотрудников Министерства сельского хозяйства США (USDA) и Университета штата Северная Каролина, во время мытья мяса патогенные бактерии не уничтожаются, а вместе с каплями воды разлетаются по всей кухне, оседая на чистой посуде или пище, тем самым угрожая здоровью.

По данным американских учёных, в 25% случаев у людей, которые мыли мясо птицы, была зафиксирована острая кишечная инфекция, вызванная сальмонеллой. Уничтожить вредные бактерии можно только лишь при длительной термообработке.

Также не рекомендуется мыть яйца из упаковок, так как их скорлупа имеет пористую структуру и тонкую водонепроницаемую кутикулу, защищающую от попадания внутрь микробов. Она может исчезнуть после мытья, в результате чего бактерии проникнут внутрь продукта.

Помимо этого, не следует мыть грибы, купленные в магазине.

Во-первых, их упаковывают, уже очистив от земли и грязи, а во-вторых — из-за воды они теряют значительную часть вкуса и аромата. Кроме того, хорошо впитывая влагу, грибы могут быстро испортиться, — отметили в Роскачестве.

Грибы можно протереть влажной тканью и срезать с их шляпок наиболее загрязнённые участки.

Ранее News.ru писал, что глава Роскачества Максим Протасов дал рекомендации по выбору качественной и свежей красной рыбы и икры. Главными критериями качества он назвал внешний вид и запах.