https://static.news.ru/photo/5bdebf8a-c246-11e9-80d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Claudia Thaler/dpa/Global Look Press

Эксперты Роскачества советуют выбирать натуральный майонез, оценивая условия хранения и наличие в его составе яичных продуктов. Их отсутствие свидетельствует о том, что данный продукт является майонезным соусом.

В составе первыми двумя ингредиентами должны идти растительное масло и яйцо, поскольку в хорошем майонезе их больше всего. Масло, вода, а потом и яичные продукты (например, желтки) занимают около 40% от всего состава продукта, — говорится в сообщении Роскачества .

Майонез может содержать только натуральные ингредиенты и добавки. Так, растительное масло обязательно должно быть дезодорированным и рафинированным. Консистенция должна быть однородной и сметанообразной. В случае если она жидкая, это снова майонезный соус, уверены специалисты.

Срок хранения хорошего майонеза не может превышать двух-трех недель. Если он больше шести месяцев, то в составе продукта присутствуют антиокислители и консерванты.

Ранее News.ru сообщал, что эксперты Роскачества подготовили советы по выбору натуральной и вкусной колбасы, изготовленной по ГОСТу. При выборе варёной колбасы специалисты рекомендуют в первую очередь сверить реальные условия хранения с необходимыми — температура в холодильнике должна быть в пределах 0–6 градусов Цельсия. При этом продукт, находящийся не в вакуумной упаковке, имеет меньший срок хранения.