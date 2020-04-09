Роскачество рассказало, как правильно знакомиться в Сети во время пандемии

https://static.news.ru/photo/18d3d0a0-7aff-11ea-911a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники Роскачества рекомендуют при знакомствах в Интернете во время пандемии коронавируса нового типа (COVID-19) как можно быстрее переходить на общение с помощью видеосвязи.

Ведомство напоминает, что в Сети можно наткнуться на мошенников, любыми способами выпытывающих у пользователей личные данные: адрес, номера телефонов, откровенные фото для корыстных целей. Например, шантажа, говорится в сообщении Роскачества.

Федеральная служба советует не использовать при регистрации на сайтах почтовый ящик со своей фамилией или корпоративный email. Мошенники могут отследить местоположение юзера. Также не стоит привязывать анкету к официальным аккаунтам в социальных сетях и следует всегда устанавливать на персональный компьютер или гаджет антивирусные программы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Роскачество проанализировало фрилансовые услуги, которые позволяют зарабатывать в Сети в условиях самоизоляции. Данный период можно считать временем возможностей, наиболее важная из которых — научиться использовать современные технологии для наполнения кошелька.