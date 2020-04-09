Роскачество рассказало, как правильно знакомиться в Сети во время пандемии

Сотрудники Роскачества рекомендуют при знакомствах в Интернете во время пандемии коронавируса нового типа (COVID-19) как можно быстрее переходить на общение с помощью видеосвязи.
Ведомство напоминает, что в Сети можно наткнуться на мошенников, любыми способами выпытывающих у пользователей личные данные: адрес, номера телефонов, откровенные фото для корыстных целей. Например, шантажа,
Федеральная служба советует не использовать при регистрации на сайтах почтовый ящик со своей фамилией или корпоративный email. Мошенники могут отследить местоположение юзера. Также не стоит привязывать анкету к официальным аккаунтам в социальных сетях и следует всегда устанавливать на персональный компьютер или гаджет антивирусные программы.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Роскачество проанализировало фрилансовые услуги, которые позволяют зарабатывать в Сети в условиях самоизоляции. Данный период можно считать временем возможностей, наиболее важная из которых — научиться использовать современные технологии для наполнения кошелька.
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