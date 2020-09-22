Роскачество рассказало, как отвечать на оскорбления в Интернете

https://static.news.ru/photo/4efba396-fd7d-11ea-905f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Интернет-пользователи часто сталкиваются в Сети с оскорблениями и публикацией личной или недостоверной информации о себе. Раскрепощённость и часто агрессивный формат общения являются следствием анонимности и мнимой безнаказанности. Действительно, раньше за оскорбления и травлю в Сети никаких последствий для обидчика не возникало, и это до сих пор продолжает так восприниматься по инерции, хотя ситуация с анонимностью по факту уже давно поменялась. Каждую минуту кто-то в Интернете становится жертвой насмешек или прямых угроз, на которые можно ответить не только в режиме онлайн.

Если подобные инциденты происходят в официальных сообществах в социальных сетях, то юзеры должны помнить, что они, как правило, модерируются на предмет неконструктивных обсуждений, поэтому лучше немного подождать — администраторы, скорее всего, примут меры. Когда пользователь оказался в «диком месте», всегда можно пожаловаться на выпад оппонента, указав причиной оскорбление. После жалобы такой комментарий скроют или удалят, говорится на сайте Роскачества.

Когда «агрессор» оскорбляет в личных сообщениях в мессенджере — его можно отправить в чёрный список или ограничить ему доступ к своей странице, если речь идёт о социальной сети. Когда дело доходит до угроз или вымогательства — это уже серьёзные правонарушения. Подобные действия могут попасть под действие статей УК РФ — ст. 119 и ст. 163. Ведомство напомнило, что оскорбления и угрозы не являются синонимами свободы слова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов рассказал, что бывают случаи, когда в смартфоне пропадают фото и документы. По его словам, варианты исправить положение есть для разных ситуаций. Он добавил, что также изображения могут не отображаться из-за сбоя в кеше. В этой ситуации требуется его очистить и перезагрузить телефон.

Эксперты также назвали способы, как можно восстановить доступ к заблокированному телефону. Заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова Тимур Садыков сообщил, что есть два пути восстановления доступа — обычный и аварийный.