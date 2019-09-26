Роскачество предлагает расширить меры, направленные на обеспечение продовольственной безопасности россиян. В частности, эксперты считают необходимым расширить список контролируемых пестицидов в России.
Предлагается дополнить существующий список более чем на 100 наименований наиболее активно использующихся пестицидов, — отметили в организации.
Там объяснили, что сейчас сельскохозяйственную продукцию проверяют на те пестициды, которые входят в списки нормируемых. На данный момент в нём всего 13 наименований. В то же время большая часть из них уже не используется, на их смену пришли новые, более агрессивные средства. Вследствие этого возникла необходимость обновления списка, передаёт
Ранее, как писал News.ru, эксперты Роскачества проверили безопасность бутилированной воды для детей. Вся исследованная продукция подвергалась только щадящим способам очистки и имеет природное происхождение. Она не содержит опасных для здоровья веществ и микроорганизмов, а также хлоридов, сульфатов и фосфатов.