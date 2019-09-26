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Роскачество предлагает расширить меры, направленные на обеспечение продовольственной безопасности россиян. В частности, эксперты считают необходимым расширить список контролируемых пестицидов в России.

Предлагается дополнить существующий список более чем на 100 наименований наиболее активно использующихся пестицидов, — отметили в организации.

Там объяснили, что сейчас сельскохозяйственную продукцию проверяют на те пестициды, которые входят в списки нормируемых. На данный момент в нём всего 13 наименований. В то же время большая часть из них уже не используется, на их смену пришли новые, более агрессивные средства. Вследствие этого возникла необходимость обновления списка, передаёт ТАСС .

Ранее, как писал News.ru, эксперты Роскачества проверили безопасность бутилированной воды для детей. Вся исследованная продукция подвергалась только щадящим способам очистки и имеет природное происхождение. Она не содержит опасных для здоровья веществ и микроорганизмов, а также хлоридов, сульфатов и фосфатов.