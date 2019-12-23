https://static.news.ru/photo/4986d80c-2549-11ea-9d28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Роскачество в преддверии Нового года подготовило рекомендации по выбору сладких подарков. По мнению специалистов ведомства, покупать их следует в специализированных магазинах.

Собранные непосредственно на производстве подарки состоят, как правило, из конфет и шоколада одной партии, а значит, срок хранения у них почти одинаковый, сообщает ТАСС.

Перед покупкой угощений необходимо ознакомиться с этикеткой набора. На ней должны быть отражены наименование и юридический адрес фасовщика продукции, дата фасовки и срок годности, возрастные ограничения, содержание набора, а также состав и пищевая ценность конфет.

По мнению специалистов Роскачества, при выборе подарка предпочтение можно отдавать тем наборам, в составе изделий которых присутствует минимальное количество пищевых добавок, консервантов, гомогенизированных жиров и масел.

Ранее NEWS.ru сообщал, что член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов предложил запретить микрозаймы и призвал граждан не брать их для покупок новогодних подарков. По его мнению, проценты за микрозаймы «загоняют людей в кабалу», а праздники превращаются в неприятности из-за того, что люди не могут оценить последствий.