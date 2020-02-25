https://static.news.ru/photo/a853016c-585c-11ea-adfd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stephen Chung/Global Look Press

Роскачество проверит безопасность слаймов. Популярные детские игрушки, которые состоят из химических ингредиентов, исследуют на содержание токсичных веществ, в частности фенолов и формальдегида.

Исследование позволит ответить на вопрос, есть ли в игрушках потенциально опасные, токсические вещества, которые могут спровоцировать у человека химический ожог, аллергию или раздражение кожи и дыхательных путей, энтерит (воспалительное заболевание тонкой кишки) и отравление, — сообщили в Роскачестве.

В экспертизе примут участие около 20 торговых марок слаймов. Проверке подвергнутся образцы российского и иностранного производства. Их

исследуют по 50 показателям качества и безопасности. Специалисты определят массовую концентрацию в изделии общего фосфора, этилового и изопропилового спирта, цинка, свинца, кадмия, меди, бария, хрома. Результаты исследования планируется представить ко Дню защиты детей 1 июня, передаёт ТАСС.

Ранее Роскачество предупредило любителей жвачки о её опасных свойствах. Содержащиеся в ней эксилит, эритрит и сорбит могут привести к проблемам пищеварения, писал NEWS.ru.