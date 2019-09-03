Роскачество в 2020 году планирует проверить шаурму, чипсы и картофель фри, сообщил в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) глава ведомства Максим Протасов.
Ранее мы исследовали бургеры, это вызвало широкий общественный резонанс, и, конечно, мы будем проверять все то, что ещё относится к категории фаст-фуда, быстрого питания, — сказал Протасов.
V Восточный экономический форум пройдёт во Владивостоке с 4 по 6 сентября 2019 года.
Как ранее писал News.ru, полезную шаурму из филе индейки и соуса с нежирным йогуртом можно приготовить дома.