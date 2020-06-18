Роскачество проверит импортное вино, продающееся в российских магазинах

https://static.news.ru/photo/2f3daf54-b129-11ea-9b8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эксперты Роскачества проверят импортное вино, которое представлено в российских магазинах, перед там как включить его в программу «Винный гид».

Аналитический доклад, подготовленный организацией, показал, что алкогольный напиток из отечественного винограда в настоящее время занимает лишь небольшую долю рынка. Новое исследование позволит отразить наиболее полную картину винной полки магазина.

В Роскачестве уточнили, что работа над «Винным гидом России» стартует уже в июле. Особое внимание во время проверки и закупочной программы 2020 года будет уделено производителям, чьи вина получили низкие оценки в предыдущем исследовании. Специалисты уточнят, были ли учтены рекомендации в области улучшения аромата и вкуса вин из российского винограда.

Как отметили в организации, исследование «Винный гид России» отличается от испытаний, которые проводятся в отношении более чем 150 других товарных категорий, тем, что в нём сделан акцент на сенсорный (органолептический) метод оценки качества. Оно проводилось в соответствии с ГОСТом на органолептические исследования и стандартами Всемирной организации винограда и вина. Экспертами выступили члены представительной комиссией из более чем 30 экспертов — членов Союза сомелье и экспертов РФ, победители чемпионатов сомелье, а также зарубежные дегустаторы — международные судьи вина из Австрии и Великобритании.

Вино оценивалось по 100-балльной шкале Всемирной организации винограда и вина (эти оценки для удобства были переведены в более привычный пятибалльный рейтинг).

Все оцененные напитки сформировали три группы: оценка от 78 баллов и выше ставилась винам с оптимальным балансом цены (большинство из них были куплены по цене до 500 рублей) и качества; оценка от 71 до 78 баллов — простым винам с невыразительной органолептикой; оценку ниже 71 балла получили вина, у которых обнаружились недостатки во вкусе и аромате. Оценки ниже 71 балла получили 32 образца вин. Их передали в ведущую отраслевую лабораторию для инструментальных исследований.

В Роскачестве отметили, что в ходе проверки эксперты не выявили несоответствия законодательству по физико-химическому составу винодельческой продукции.

То есть даже вина с недостатками аромата и вкуса, которые были закуплены для исследования, были сделаны из российского винограда, при их производстве не применялись запрещённые компоненты, — говорится в сообщении.

Все эти напитки специалисты признали безопасными, хотя и не рекомендованными для употребления с точки зрения профессиональных дегустаторов по критериям аромата и вкуса

Чаще всего неудовлетворительными были тона окисления — «состарившиеся» раньше времени, чаще всего белые вина, которые отличаются желтоватым оттенком и неприятным тоном мочёного яблока в аромате и вкусе. Также нередко встречались проблемы с технологией производства напитка, в числе которых овощные оттенки цветной капусты, лука и варёной свёклы.

Как писал NEWS.ru, ранее Роскачество оценило 50 образцов ликёрных вин России. В итоговый рейтинг вошло 35 видов.