Роскачество проверило консервированную кукурузу на содержание пестицидов

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Специалисты Роскачества изучили консервированную кукурузу 33 торговых марок, представленных в российской рознице.

Большая часть исследованных образцов произведена в России, также проверку прошла продукция из Белоруссии, Венгрии, Китая, Польши и Таиланда разной ценовой категории. Эксперты проверили кукурузу на содержание 396 пестицидов и не обнаружили их ни в одном образце даже в следовых количествах.

Претензии экспертов вызвали внешний вид зерна в продукции некоторых марок, мутность заливочной жидкости и недостаточное содержание соли. Максимальной оценки Роскачества удостоилась продукция под брендами Globus, Lutik, Solvita, «Едим дома», «Кормилица» и «Скатерть-самобранка».

Как писал NEWS.ru ранее, Роскачество обнаружило бактерии в одном из образцов при проверке туалетной бумаги. Рейтинг продукции данной торговой марки обнулён. Эксперты нашли в образце энтобактерии, что является нарушением санитарно-эпидемиологических правил. Параметры, распространяемые на средства личной гигиены, допускают общее наличие живых микроорганизмов не более тысячи единиц, но предполагают отсутствие энтобактерий.