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Проверка Роскачеством детского фруктового пюре выявила небольшое количество пестицидов. Об этом говорится в сообщении организации.

В продукции семи торговых марок было обнаружено ничтожное количество пиримитанила, который используется для уничтожения плесеней и грибов в плодах. Кроме того, были найдены следы пропаргита (используется для борьбы с клещами).

Роскачество исследует продукцию 24 наиболее популярных на российском рынке торговых марок яблочного детского пюре от 13 до 105 рублей за упаковку. На основе наиболее популярных потребительских запросов эксперты оценят количество витаминов в составе, проверят на наличие пестицидов, синтетических пищевых красителей и примесей растительного происхождения.

Особое внимание эксперты уделят оценке на соответствие данному виду продукции — вкус, запах, цвет и консистенция, поясняет ТАСС .

Как ранее писал News.ru, проверка клубничных йогуртов Роскачеством выявила в продукции двух торговых марок бактерии группы кишечной палочки и превышение концентрации хлоргексидина. Организация исследовала 26 наиболее популярных торговых марок непитьевых йогуртов стоимостью от 11,5 до 76,3 рубля.