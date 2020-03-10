https://static.news.ru/photo/e1067b42-629d-11ea-8b5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay

Роскачество проверило 24 модели смарт-часов девяти брендов стоимостью от 4 тыс. 600 рублей до 46 тыс. 400 рублей.

Устройства тестировали по более чем 200 показателям, в том числе по удобству использования, функциям контроля физической активности и возможностью управлять с телефона.

Выяснилось, что половина гаджетов не точно определяет сердечный ритм пользователя, при этом абсолютно точных часов в этой категории не было вообще. Также значительная часть протестированных моделей ошибается с количеством пройдённых шагов в большую сторону, а треть устройств не умеет отслеживать набор высоты.

В итоге лучшими из проверенных гаджетов по итогам испытаний стали Garmin Forerunner 630, Samsung Galaxy Watch Active 2 (40mm) и Apple Watch Series 4. В ведомстве отметили , что цена устройств не является показателем качества. Так, модель, занявшая первое место, оказалась самыми дорогими смарт-часами, при этом гаджет со второй строчки дешевле её более чем в два раза.

В целом самыми многофункциональными часами стали две модели Garmin — Vivoactive 4 45mm и Venu. Самой малофункциональной моделью тоже стали часы от бренда Garmin — Vivomove 3S.

Ранее News.ru писал, что Apple планирует добавить функцию мониторинга сна в новую модель умных часов Apple Watch. Компания уже несколько месяцев тестирует разработку.