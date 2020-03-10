Роскачество проверило 24 модели смарт-часов девяти брендов стоимостью от 4 тыс. 600 рублей до 46 тыс. 400 рублей.
Устройства тестировали по более чем 200 показателям, в том числе по удобству использования, функциям контроля физической активности и возможностью управлять с телефона.
Выяснилось, что половина гаджетов не точно определяет сердечный ритм пользователя, при этом абсолютно точных часов в этой категории не было вообще. Также значительная часть протестированных моделей ошибается с количеством пройдённых шагов в большую сторону, а треть устройств не умеет отслеживать набор высоты.
В итоге лучшими из проверенных гаджетов по итогам испытаний стали Garmin Forerunner 630, Samsung Galaxy Watch Active 2 (40mm) и Apple Watch Series 4. В ведомстве
В целом самыми многофункциональными часами стали две модели Garmin — Vivoactive 4 45mm и Venu. Самой малофункциональной моделью тоже стали часы от бренда Garmin — Vivomove 3S.
Ранее News.ru писал, что Apple планирует добавить функцию мониторинга сна в новую модель умных часов Apple Watch. Компания уже несколько месяцев тестирует разработку.
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