Роскачество признало небезопасными больше половины пресервов из сельди Роскачество признало более 52% пресервов из сельди небезопасной продукцией

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Предприятие по переработке рыбы

Роскачество выявило, что 52% пресервов из сельди являются небезопасной продукцией. По данным ведомства, больше всего нарушений при производстве рыбной продукции установили по микробиологическим показателям. В рамках проверки были проанализированы 19 отечественных торговых марок, изготавливающих пресервы.

В 2022 году мониторинг охватил все основные торговые марки пресервов из сельди (19 торговых марок), представленные в ретейле, доля которых составляет 80% рынка. В результате испытаний Роскачество признало 52% продукции небезопасной (10 из 19 торговых марок), — сказано в сообщении.

В Роскачестве подчеркнули, что в продуктах пяти марок пресервов было найдено повышенное содержание микроорганизмов (КМАФАнМ), дрожжей и плесени. Речь идет о селедке «А’море» (Санкт-Петербург), «Марти» (Чувашская Республика), «Океан» (Санкт-Петербург), «О’Кей» (Санкт-Петербург) и Vici (Калининградская область).

Повышенное содержание микроорганизмов также нашли в продукции «Тесей» (Москва). Согласно проверке, оно было установлено в селедке «Каждый день» (Санкт-Петербург) и Leor (Белоруссия). Другие две марки — «Русское море» (Белоруссия) и Delicatesse de Mare — забраковали по наличию дрожжей.

Эксперты считают, что проблемы при производстве рыбной продукции могли быть вызваны нарушением санитарных норм и технологий изготовления на производстве. Второй причиной могли стать нарушения при хранении товара в магазине и во время транспортировки продуктов. В Роскачестве пояснили, что употребление таких пресервов может привести к пищевым расстройствам.

Все товары, в которых были найдены нарушения, были закуплены в Москве в торговых сетях «Ашан», «Лента», «Верный» и онлайн-гипермаркете «Перекресток Впрок».

В ведомстве также отметили, что по техническим регламентам массовая доля рыбы в 100 граммах пресервов должна составлять не менее 65%, а масла — не более 35%. Однако большинство производителей, как выяснили в Роскачестве, не докладывает рыбу в свою продукцию, наливая больше масла. Согласно проверке, меньше всего рыбы было в пресервах Vici и «Русское море» (56% — рыба, 44% — масло), а также в продукции «Океан» и «О’Кей» (61% рыбы, 39% масла).

Ранее доктор медицинских наук Алексей Ковальков сообщил, что богатая омега-3 жирными кислотами селедка не только содержит массу плюсов и может стать достойной заменой дорогой красной рыбе, но также может быть опасна, если куплена на рынке из «белых ведер». Эксперт рекомендовал вымораживать рыбу при температуре минус 28–30 градусов, чтобы избавиться от гельминтов — паразитов, обитающих в ней из-за плохой обработки. Также с осторожностью стоит относиться к соленой рыбе людям с заболеваниями почек, отметил врач.