Роскачество признало большую часть красной икры в магазинах некачественной

Роскачество сообщило, что за последний год качество красной икры на полках российских магазинов заметно ухудшилось. Всё чаще в этом продукте можно обнаружить кишечную палочку и консерванты.

Эксперты дважды за четыре года проверяли красную икру: в 2018 году с нарушениями обязательных требований безопасности оказались 31% исследованных торговых марок, в 2021 году их количество увеличилось до 81%, — говорится в сообщении.

Специалисты организации проверили 21 марку красной икры. В 15 из них нашли кишечную палочку, в шести — превышение по уровню микробной обсеменённости (КМАФАнМ), а в двух — запрещённый в РФ консервант уротропин. В организме этот ингредиент превращается в формальдегид и оказывает токсичное действие.

Кроме того, в ряде образцов Роскачество нашло не заявленный в маркировке краситель Е110 (так называемый «солнечный закат»), который может оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей. Среди причин ухудшения качества икры — интернет-торговля. Специалисты советуют покупать этот продукт в офлайн-магазинах и смотреть, как он хранится.

Ранее Роскачество составило рейтинг игристых вин и шампанского в рамках проекта «Винный гид России», исследовав 147 образцов российских игристых вин. В тройку лидеров вошли вина марок «Мильстрим — Черноморские вина», «Балаклава» и «Кубань-вино».