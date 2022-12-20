Роскачество предупредило об опасности игрушек «Хагги-Вагги» Роскачество обнаружило в детских игрушках «Хагги Вагги» опасные химвещества

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Хагги-Вагги

Роскачество обнаружило в детских игрушках «Хагги-Вагги» опасные химические вещества, передает РЕН ТВ. Согласно исследовательским данным, 89% проверенных экспертами игрушек имеют превышения по содержанию фенола, который является веществом второго класса опасности, он быстро всасывается в том числе через кожу и верхние дыхательные пути.

Максимальное превышение фенола более чем в 4 раза обнаружено у одной из игрушек, которую купили на маркетплейсе. При регулярном контакте с таким товаром ребенок может стать сонливым, могут появиться головные боли, головокружения, — заявили в Роскачестве.

В начале декабря в школы Архангельской области разослали письма с требованием запретить игрушку «Хагги-Вагги», созданную по персонажу-антагонисту компьютерной хоррор-игры Poppy Playtime, поскольку она является «субъектом психологического воздействия на детей и прививает чуждые российскому обществу идеи».

В письме также говорилось, что педагогический совет не согласен с позицией ряда психологов и других специалистов, которые твердят, что игрушка не несет в себе никакого вреда.

По сюжету хоррор-игры Хагги-Вагги является главным злодеем, представленным в виде гигантской ожившей синей куклы антропоморфного телосложения с широкой улыбкой, украшенной рядом острых зубов и большими глазами. В процессе игры геймеры спасаются от Хагги-Вагги.