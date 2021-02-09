Роскачество предупредило о росте мошенничества в Telegram

https://static.news.ru/photo/2e8a5d22-6b6a-11eb-b7a5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С ростом популярности мессенджера Telegram увеличится и число цифровых мошенников, пользующихся этой платформой. С таким предупреждением выступило Роскачество.

Telegram считается одним из самых технически защищённых мессенджеров в плане передачи информации, однако никакое шифрование не спасёт от действий самого пользователя, который поддался на уловки социальной инженерии. Сейчас, на фоне массового прихода в Telegram новой аудитории, следует ожидать повышенной активизации мошенников, — цитирует РИА Новости замглавы Роскачества Илью Лоевского.

Он призвал не забывать об основных правилах цифровой безопасности. Специалист подчеркнул, что ответственность за неё несёт лично пользователь, а не онлайн-сервис.

Лоевский отметил, что существуют разные способы сыграть на доверии юзеров. Так, стоит с осторожностью относиться к предложениям воспользоваться какими-либо онлайн-услугами или скачать программное обеспечение. Не стоит доверять тем, кто выдаёт себя за экспертов по инвестициям или криптоактивам. Абсолютное большинство подобных предложений является мошенническим.

Существует риск нарваться на «помощь» от фейковой службы поддержки, представители которой вместо реального решения проблем предоставят фишинговую ссылку, попросят назвать код из СМС или установить на смартфон приложение, которое на деле окажется шпионом. Также Лоевский призывает не пересылать в мессенджере свои платёжные данные и не пользоваться услугами «ботов для заработка». Также стоит проверять запросы о финансовой помощи, даже если они поступают от хорошо знакомого человека.

Ранее NEWS.ru писал, что специалисты Роскачества выявили в популярных приложениях для очистки памяти телефона признаки шпионских программ. Также были обнаружены запросы на доступ и слишком большое количество рекламы.