https://static.news.ru/photo/3aaea94a-6d92-11ea-9bb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперты Роскачества рассказали, как уберечься от микробов при покупке продуктов.

По их словам, не лишним будет хорошо промыть упаковку с продуктом водой и мылом. Поверхности, на которые выкладывались покупки, следует протереть, а после тщательно вымыть руки.

Шанс, что вирус попадёт на стол или кухонный гарнитур, минимален, но лучше и его свести к минимуму, — отметили специалисты.

Также не нужно пренебрегать тщательным мытьём овощей и фруктов. Так, огурцы, помидоры, перец и зелень перед употреблением необходимо замачивать в воде на 10–15 минут, а после промывать под струёй проточной воды с мылом. Огурцы с неровной кожурой рекомендуется очищать с помощью кухонной щётки.

В Роскачестве подчеркнули , что такие советы касаются и продуктов, привезённых курьером.

Как писал NEWS.ru, ранее специалисты Роскачества отметили, что один из самых лучших способов профилактики коронавирусной инфекции — это частое и тщательное мытьё рук. Однако по поводу деталей самого процесса возникает множество домыслов и мифов.