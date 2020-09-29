Роскачество порекомендовало россиянам не доверять анонимным сим-картам

https://static.news.ru/photo/f6c850e4-02df-11eb-898a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Роскачестве заявили, что сим-карты, которые не проходят официальную регистрацию, могут угрожать безопасности персональных данных пользователей.

Такие карты могут собирать информацию об аккаунтах в социальных сетях и передавать злоумышленникам доступ к банковским счетам владельца телефона, передаёт ТАСС сообщение ведомства.

Доверять анонимным sim-картам не стоит. Для регистрации на досках объявлений или одноразового использования они вполне могут сгодиться, но ни в коем случае не связывайте такой номер с аккаунтами, на которых есть ваша платёжная и личная информация, — советует замглавы Роскачества Илья Лоевский.

Согласно российскому законодательству, каждая сим-карта должна регистрироваться на имя конкретного лица по его паспортным данным. В то же время «анонимные» карты, которые можно приобрести через Интернет или купить с рук, могут оказаться отнюдь не анонимными, а зарегистрированными на третьих лиц.

В любом случае, согласно правилам операторов, контроль над номером имеет тот, на кого он оформлен — то есть тот, кто сумеет это доказать, например, предъявив нотариальную доверенность. Если sim-карта оформлена не на вас, вы можете лишиться номера в любой момент без возможности восстановления, что уже неприятно. Зато восстановить вашу sim-ку сможет тот самый загадочный владелец карты. И такая перспектива таит в себе уже дополнительные опасности, — предупреждает Роскачество.

В ведомстве напомнили, что метод двухфакторной аутентификации — через приходящие на номер смс-сообщения — является ключевым при восстановлении доступа пользователя к различным сервисам: от электронной почты и социальных сетей до банковских приложений.

Мошенник легко сможет восстановить пароль, зайти в ваш онлайн-банк, перевести деньги самому себе и подтвердить операцию — всё с отобранным обратно номером. Ваша переписка в соцсетях и почта, если к ней привязали «серый номер», также станет достоянием злоумышленника, а может, и поводом для дальнейшего шантажа с его стороны, — отмечает ведомство.

Также в Роскачестве предупредили, что пополнение баланса анонимной сим-карты также может привести к потере денег.

Ранее NEWS.ru писал, что Роскачество провело анализ работоспособности и безопасности наиболее популярных веб-браузеров для смартфонов.