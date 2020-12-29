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Роскачество подвело итоги проверки крабовых палочек

12:19, 29 декабря 2020
Фото: pixabay.com

Крабовые палочки делают не из крабов, а из фарша рыбы — сурими. Это известный факт. Но в распространённом на прилавке лакомстве может быть намного меньше фарша, чем положено. Специалисты Роскачества проанализировали, в продукции каких производителей львиную долю состава занимает крахмал. По итогам веерного исследования в некоторых крабовых палочках нашли даже натуральное мясо крабов.

По данным экспертов, крабовые палочки не являются проблемным товаром для РФ. В магазинах хватает качественного и безопасного продукта. Однако перед покупкой необходимо обратить внимание на состав: крабовые палочки должны содержать как можно больше белка (не менее 8–10%) и как можно меньше углеводов (не более 14%). Но здесь имеются нюансы. Если белок в палочках не за счёт рыбы, а за счёт сои, то значит, производители сэкономили на дорогостоящем сырье.

Роскачество проверяло палочки дважды — в 2017 и 2020 годах. В 2017-м в некоторых партиях нашли сульфитредуцирующую клостридию. Рейтинг товаров данных марок обнулили. Повторная ревизия показала, что провинившиеся компании исправились. В итогам анализа в 2020-м вся продукция соответствует требованиям закона. Сотрудники организации изучили полученные образцы по нескольким показателям: содержание белка, крахмала, консервантов, красителей, соли и сои.

Накануне эксперты Роскачества в преддверии Нового года подготовили рекомендации по выбору красной рыбы. По их словам, в первую очередь необходимо обратить внимание на цвет продукта — он должен быть равномерным, без разводов или жёлтых пятен, которые могут указывать на окисление жира. Более насыщенный цвет, за счёт спецпитания, может присутствовать у сёмги и форели, однако слишком яркий или розовый цвет у первой может указывать на наличие красителей. Мышечная ткань рыбы должна быть умеренно плотной, без повреждений и расслоений.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава департамента исследований Роскачества Людмила Буслаева рассказала, как и где выбрать качественную красную икру. По её словам, в первую очередь при покупке этого продукта необходимо проверить дату его изготовления.

Буслаева отметила, что икра, которую изготовили в декабре, не лучшего качества, так как предварительно она заморожена. Кроме того, глава департамента посоветовала покупать икру, местом производства которой была Камчатка или Сахалин. Именно эти регионы являются местами традиционного отлова рыбы.

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