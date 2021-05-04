В Роскачестве рассказали, как защититься от клещей

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С приходом весны и тепла в России активизировались клещи. Роскачество привело рекомендации экспертов, рассказавших, как защитить себя и близких от укусов этих насекомых.

Руководитель Роспотребнадзора по Калининградской области эпидемиолог Елена Бабура посоветовала брать с собой белую простыню при выезде на загородный пикник.

Если вы выбрали себе место для отдыха, проведите по траве белой простынёй и посмотрите, стоит ли там оставаться или лучше поискать другую полянку. Другое место нужно искать даже в том случае, если к простыне прицепился всего один клещ, — посоветовала специалист.

Бабура уточнила, что клещи не падают с деревьев, как многие считают. Они «медленно ползут снизу вверх», подчеркнула эксперт. Сидя на траве или кустах, насекомые способны почувствовать приближение человека или животного на расстоянии до полутора метров.

Аллерголог-иммунолог Екатерина Морозова напомнила, что список разносимых клещами инфекций длинный, но на первом месте по опасности для человека стоит клещевой энцефалит. Инкубационный период этой болезни, при которой поражается головной мозг, составляет до 14 дней. В этот период может отмечаться головная боль или ломота в теле, причём люди зачастую склонны игнорировать эти симптомы, особенно если они не находили на себе клеща.

Затем у заболевших проявляются высокая температура и озноб. Клиническая картина напоминает ОРЗ, однако у 30% инфицированных выздоровление не наступает, а присоединяются симптомы тяжёлого поражения мозга. Летальность составляет от 2% до 20%.

Против энцефалита разработаны вакцины. Морозова отмечает, что прививаться следует только тем людям, которые планируют «посещать территории, эндемичные по клещевому энцефалиту». При походах в лес специалист советует использовать отгоняющие клещей средства, надевать одежду, закрывающую все участки тела, и регулярно осматривать себя и близких. Если насекомое всё-таки прицепилось к телу, бесплатный осмотр и снятие могут провести бесплатно в поликлинике по месту жительства. Снятого самостоятельно клеща следует сохранить для изучения медиками. Вакцина от энцефалита входит в перечень бесплатных процедур по ОМС.

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