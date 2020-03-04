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Продавцы электроники в преддверии 8 Марта делают заявления о снижении цен, однако по факту этого не происходит. Распространяемая информация о скидках становится всего лишь маркетинговым ходом, сообщили специалисты Роскачества.

Эксперты рассказали о двух мифах вокруг цен на электронику перед празднованием Международного женского дня. Первый из них гласит, что цены снижают с целью поднять спрос на товар. Второй миф говорит о росте цен, который происходит из-за желания продавцов увеличить прибыль за счёт увеличения числа продаж.

Однако, как заявили в Роскачестве, ни одно, ни другое предположение не имеет ничего общего с реальностью. Цены на смартфоны, которые становятся лидерами продаж в преддверии праздника, снижаются в феврале. Поэтому специалисты рекомендуют приобретать подарок заранее, отслеживая изменения в стоимости, начиная с Нового года.

Кроме того, эксперты рассказали о «маркетинговой уловке», используемой ритейлерами.

Накануне праздников продавцы намеренно поднимают цену на тот или иной гаджет. Затем покупателю предлагается скидка на то количество процентов, на которое была завышена цена. Таким образом ценник остаётся прежним, но сам факт скидки привлекает внимание, — цитирует ТАСС сообщение от Роскачества.

По словам специалистов, настоящие скидки, конечно же, встречаются. Но эти изменения цен зависят от стратегии производителя, а не от праздничных дат.

Как ранее писал NEWS.ru, рейтинг самых оригинальных и впечатляющих подарков на Международный женский день возглавили авиабилеты. Об этом говорится в опросе Aviasales, проведённом среди пяти тысяч представительниц прекрасного пола.

Отмечается, что 43% впечатлённых подарками женщин получали на 8 Марта авиабилеты.