Роскачество опровергло миф о консервантах в протеиновых батончиках

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Специалисты Роскачества проверили четыре вида батончиков 20 торговых марок из России, Польши и Германии и не нашли в них превышения допустимых норм по консервантам. По 86 показателям проверялись белковые (протеиновые) батончики, злаковые батончики-мюсли, фруктовые и орехово-фруктовые, а также батончики для похудения.

Миф о том, что батончики состоят из сплошных консервантов, не подтвердился. Производители если и используют их, то без превышения норм регулирования. Кроме того, трансжиров ни в одном из товаров не обнаружено вовсе, — говорится в сообщении Роскачества.

По мнению экспертов, протеиновые батончики оправдали свое название, поскольку в них действительно содержится наибольшее количество белка в сравнении с другими категориями. При этом разброс по содержанию белка отмечен более чем в два раза: от 35,7 г на 100 г до 16,9 г.

В батончиках двух торговых марок выявлено несоответствие массовой доли углеводов с заявленными показателями в маркировке. В злаковом батончике «Здоровый перекус» она завышена в десять раз, а в протеиновом батончике Bombbar занижена почти в три раза.

Специалисты также выявили, что треть производителей указывают неверные данные об энергетической ценности своих батончиков. При этом одни занижают количество калорий, другие завышают. Выявлено и несоответствие по количеству в батончиках витаминов и минералов, хотя расхождения с указанным на этикетке числом невелико.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Роскачество провело исследование пряностей, которые продаются в большинстве российских магазинов. Выявлен ряд нарушений по микробиологическим показателям. Исследование началось после опроса, который показал, что некоторые покупатели опасаются некачественной продукции, которая может содержать опасные для здоровья вещества.