Роскачество обнаружило опасные пестициды в бананах из Эквадора

https://static.news.ru/photo/3e043cce-66b4-11eb-b47b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты Роскачества провели проверки фруктов и овощей, поставляемых в Россию из зарубежных стран. В результате тестов были выявлены нарушения требований по качеству бананов из Эквадора марки Prima Donna.

Признаки нарушений органического способа производства обнаружены в бананах марки Prima Donna, выращенных в Эквадоре, — в них выявлен пестицид хлорпирифос (в концентрации 0,029 мг на килограмм). Отметим, что продукция была промаркирована как «100% organic bananas», — говорится в сообщении ведомства.

Представитель Роскачества Людмила Буслаева подчёркивает, что хлорпирифос опасен не только для насекомых, но и для людей.

Он может негативно воздействовать на репродуктивную систему, раздражать кожу и слизистые и по сравнению с другими инсектицидами дольше выводится из организма. В экспериментах на животных выявлено, что вещество может циркулировать в организме в течение пяти дней. Кроме того, оно имеет тенденцию к накоплению, — сказала она.

В ведомстве отметили, что вещество могло попасть в бананы как при непосредственной обработке пестицидами, что нарушает требования к выращиванию продуктов, так и в случае соседства бананов с неорганической плантацией, где применялся пестицид.

Ранее NEWS.ru писал, что диетолог Маргарита Королёва посоветовала тем, кто хочет похудеть, отказаться от бананов в своём рационе.