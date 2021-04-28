Роскачество назвало худшие сливочные сосиски

https://static.news.ru/photo/8fb15238-a8ad-11eb-98af-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты Роскачества проверили 20 популярных марок сливочных сосисок по 145 параметрам. Часть из них оказалась небезопасной, говорится в исследовании. В ведомстве назвали худшие продукты.

Экспертам удалось обнаружить фальсификат. Так, продукция марки «Великолукский мясокомбинат» вообще не содержала говядину, хотя по ГОСТу её в сосисках должно быть не меньше 50%. Продукт содержал только свинину.

В других марках говядина присутствует. Однако, к примеру, в продукции «Губкинского мясокомбината» или «Мясницкого ряда» её столько же, сколько в товаре от «Мясного дома Бородина», хотя стоимость различается в два-три раза. Таким образом, специалисты подчеркнули, что качество продукта не зависит от его цены.

Марки «Мясницкий ряд», «Клинский», «Черкизово», «Иней», «Стародворье» и «Омский бекон» содержат крахмал. Он не входит в определение ГОСТа для этого вида продуктов, однако соответствует внутренним условиям производителя, то есть покупателей не вводят в заблуждение.

Ранее специалисты Роскачества проверили кабачковую икру 20 марок производства России, Белоруссии и Армении. По итогам исследования в половине образцов были выявлены нитраты.

В организации уточнили, что техрегламент Таможенного союза содержит требования по наличию нитратов только к основному сырью кабачковой икры: их количество в кабачках не должно превышать 400 миллиграммов на килограмм. Однако такие нормативы для кабачковой икры отсутствуют.