Роскачество назвало худшие сливочные сосиски

Специалисты Роскачества проверили 20 популярных марок сливочных сосисок по 145 параметрам. Часть из них оказалась небезопасной, говорится в исследовании. В ведомстве назвали худшие продукты.
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В других марках говядина присутствует. Однако, к примеру, в продукции «Губкинского мясокомбината» или «Мясницкого ряда» её столько же, сколько в товаре от «Мясного дома Бородина», хотя стоимость различается в два-три раза. Таким образом, специалисты подчеркнули, что качество продукта не зависит от его цены.
Марки «Мясницкий ряд», «Клинский», «Черкизово», «Иней», «Стародворье» и «Омский бекон» содержат крахмал. Он не входит в определение ГОСТа для этого вида продуктов, однако соответствует внутренним условиям производителя, то есть покупателей не вводят в заблуждение.
Ранее специалисты Роскачества проверили кабачковую икру 20 марок производства России, Белоруссии и Армении. По итогам исследования в половине образцов были выявлены нитраты.
В организации уточнили, что техрегламент Таможенного союза содержит требования по наличию нитратов только к основному сырью кабачковой икры: их количество в кабачках не должно превышать 400 миллиграммов на килограмм. Однако такие нормативы для кабачковой икры отсутствуют.