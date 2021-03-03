Роскачество назвало лучшие розовые вина в России

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26 образцов российских розовых вин проверили специалисты Роскачества и выяснили, что хорошие образцы могут быть даже дешевле 400 рублей за бутылку.

Среди исследуемых образцов были бутылки 20 торговых марок — большая их часть с Кубани (11 брендов).

Из Крыма и Севастополя было пять винных предприятий, два из Ростовской области и по одному из Дагестана и Волгоградской области.

Высокие позиции в рейтинге заняли вполне доступные по своей цене розовые вина. Лишь одно из вин в десятке лучших стоит более 700 рублей на полке магазина, — цитирует ТАСС сообщение Роскачества.

В ведомстве уточнили, что в лидерах оказались также образцы с Таманского полуострова за 250–400 рублей за бутылку.

На первом месте по качеству оказалось вино из Краснодарского края Chateau Tamagne Fleurs Du Sud. В топ-3 также попали Каберне Фран от бренда Fanagoria и «Высокий берег Цвайгельт» от «Кубань вино».

Ранее NEWS.ru писал, что эксперты центра Всероссийского союза потребителей проверили 23 бренда сливочного масла и выбрали лучшие образцы. Исследование на качество и безопасность проводилось более чем по 90 параметрам.