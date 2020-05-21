Роскачество назвало лучшие и худшие пельмени

https://static.news.ru/photo/9400e080-9b55-11ea-9359-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эксперты Роскачества протестировали 48 российских марок пельменей. Они оценили товары на соответствие нормам и требованиям опережающего стандарта.

В результате ни одна марка передающим требованиям (добровольный стандарт) не соответствовала, говорится на сайте ведомства. При этом исследователи не нашли следов крахмала или костей в начинке — все производители использовали фарш из говядины и свинины.

В результате был составлен рейтинг пельменей. Первое место заняли «Омские» от производителя «Дымов». В тройке лидеров также «Папа может» и «Ермолино». Худшими оказались «Бульмени», «Белорусские сочные» и Billa.

Ранее, как писал NEWS.ru, Роскачество проверило семь популярных марок джинсов. Многие не прошли тесты на соответствие состава маркировке и воздухонепроницаемости.