Роскачество назвало лучшие и худшие пельмени

Эксперты Роскачества протестировали 48 российских марок пельменей. Они оценили товары на соответствие нормам и требованиям опережающего стандарта.
В результате ни одна марка передающим требованиям (добровольный стандарт) не соответствовала,
В результате был составлен рейтинг пельменей. Первое место заняли «Омские» от производителя «Дымов». В тройке лидеров также «Папа может» и «Ермолино». Худшими оказались «Бульмени», «Белорусские сочные» и Billa.
Ранее, как писал NEWS.ru, Роскачество проверило семь популярных марок джинсов. Многие не прошли тесты на соответствие состава маркировке и воздухонепроницаемости.
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