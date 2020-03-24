https://static.news.ru/photo/e7d7263e-6e59-11ea-bb06-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Bienewald/imageBROKER.com/Global Look Press

Эксперты Роскачества составили список безопасных образовательных порталов, которые подготовили бесплатные программы для тех, кто находится на самоизоляции из-за распространения коронавируса.

В организации подчеркнули, что существуют не только добросовестные сайты, но и мошеннические, поэтому перед вводом персональных данных и оплаты курсов со скидкой необходимо убедиться в безопасности платформы.

Проверьте наличие зашифрованного соединения (символы https в адресной строке браузера), почитайте отзывы в Сети и с осторожностью относитесь к малоизвестным курсам, которые обещают научить вас профессии с нуля за неделю, — советуют специалисты.

К заслуживающим доверия Роскачество отнесло целый ряд сайтов. Так, портал GeekBrains предлагает пройти бесплатное обучение по IT и digital, онлайн-школа современного дизайна Bang Bang Education подготовила 46 курсов, а «Нетология» — мини-курсы по маркетингу, менеджменту и другим дисциплинам. Также бесплатные уроки опубликованы на платформах СПбГУ и НИУ ВШЭ.

Кроме того, эксперты рекомендуют обратить внимание на образовательный проект Arzamas, который предоставил бесплатную подписку на «Радио Arzamas». Большой театр по воскресеньям предлагает увидеть прямые трансляции спектаклей.

Ученикам школ бесплатно доступны медиатека «Просвещение», «Яндекс.Учебник» и «Фоксфорд».

Ранее NEWS.ru писал, что российский журнал «Искусство кино» опубликовал в свободном доступе архив всех номеров, вышедших за 2019 год. Таким образом издание поддержало людей, находящихся на самоизоляции в период пандемии коронавируса.