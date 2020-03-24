Эксперты Роскачества составили список безопасных образовательных порталов, которые подготовили бесплатные программы для тех, кто находится на самоизоляции из-за распространения коронавируса.
В организации подчеркнули, что существуют не только добросовестные сайты, но и мошеннические, поэтому перед вводом персональных данных и оплаты курсов со скидкой необходимо убедиться в безопасности платформы.
Проверьте наличие зашифрованного соединения (символы https в адресной строке браузера), почитайте отзывы в Сети и с осторожностью относитесь к малоизвестным курсам, которые обещают научить вас профессии с нуля за неделю, — советуют специалисты.
К заслуживающим доверия Роскачество отнесло целый ряд сайтов. Так, портал GeekBrains предлагает пройти бесплатное обучение по IT и digital, онлайн-школа современного дизайна Bang Bang Education подготовила 46 курсов, а «Нетология» — мини-курсы по маркетингу, менеджменту и другим дисциплинам. Также бесплатные уроки опубликованы на платформах СПбГУ и НИУ ВШЭ.
Кроме того, эксперты
Ученикам школ бесплатно доступны медиатека «Просвещение», «Яндекс.Учебник» и «Фоксфорд».
Ранее NEWS.ru писал, что российский журнал «Искусство кино» опубликовал в свободном доступе архив всех номеров, вышедших за 2019 год. Таким образом издание поддержало людей, находящихся на самоизоляции в период пандемии коронавируса.
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