Роскачество: хороший кагор можно купить за 400–600 рублей

https://static.news.ru/photo/02b78fac-8070-11ea-b84d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Роскачество рекомендует выбирать к пасхальному столу вино с содержанием спирта не менее 16%, а сахара в составе должно быть не менее 160 г/л. Такой напиток не может быть слишком дешёвым.

Специалисты Роскачества обращают внимание на то, что кагор — исключительно российский напиток, не имеющий в мире аналогов. Таким образом, называть вина с меньшей крепостью кагорами не стоит. Эксперты не советуют покупать напитки с маркировкой «вино фруктовое» или «вино фруктовое полусладкое» и напомнили, что технология производства кагора достаточно дорогая, как и сырьё, поэтому качественный кагор не может стоить 150 рублей даже по акции. Большая часть качественных кагоров, участвовавших в исследовании Роскачества, стоила от 400 до 600 рублей. В рейтинг вошли образцы, произведённые в Крыму, Дагестане и на Кубани, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, специалисты Роскачества накануне празднования Пасхи провели исследование творожной массы с изюмом. В результате проверки в нескольких образцах были обнаружены плесень и кишечная палочка. В общей сложности эксперты изучили 19 самых распространённых торговых марок в РФ. Каждая творожная масса прошла программу испытаний из 67 показателей.