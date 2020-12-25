Роскачество дало советы по выбору фейерверков

https://static.news.ru/photo/642da45c-467b-11eb-9a33-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Приобретать пиротехнику допустимо лишь в специализированных точках продаж, напомнили в ведомстве. Хлопушки и фейерверки должны обладать сертификатами качества или декларацией соответствия.

Перед покупкой надо осмотреть каждый товар на предмет намокания или других нарушений целостности упаковки, передаёт ТАСС.

При запуске пиротехники в новогоднюю ночь надо удостовериться, что поблизости нет людей, и строго следовать напечатанной на упаковке инструкции. Доверять запуск фейерверков детям нельзя.

Как напомнили в Роскачестве, пиротехника делится на две большие группы: бытового и специального назначения. Специальной (технической) пиротехникой не могут пользоваться люди без соответствующего сертификата. По степени опасности пиротехника делится на пять классов, к первому из которых относятся хлопушки, бенгальские огни, фонтанчики холодного огня, к третьей — валютные батареи. Технику четвёртого и пятого классов могут использовать только специалисты.

Как писал NEWS.ru, врач неотложки Артём Хисамов напомнил о последствиях несчастных случаев при запуске пиротехники и вывел основное правило использования фейерверков: пиротехническое изделие должен запускать самый трезвый и адекватный человек.