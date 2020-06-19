Роскачество дало советы по выбору черешни

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Роскачество выпустило рекомендации, как не ошибиться при покупке черешни и выбрать спелые и вкусные ягоды.

Экспертом по этому вопросу выступила Ирина Козий, гендиректор ИА Fruitnews и Ягодного союза. По её словам, первым, на что следует обратить внимание при покупке черешни, является цвет плодов. Он в целом не зависит от спелости ягод и может быть разным — от светло-жёлтого до практически чёрного. Однако следует насторожиться, если цвет плодов в одной коробке отличается. Это может говорить о том, что черешню собирали небрежно, снимая недозревшие ягоды вместе со спелыми, либо о том, что в коробке лежат плоды из разных партий.

Затем нужно обратить внимание на цвет черешков. Они первыми высыхают при долгом хранении, меняя цвет с зелёного на коричневый. Эксперт Роскачества отметила, что «если черешки побурели и высохли», значит, ягоды хранились слишком долго и уже не будут достаточно вкусными и полезными.

Размер плодов на их вкус не влияет. Однако они не должны быть засохшими, сморщенными, лопнувшими или помятыми. Не стоит покупать влажную, подгнивающую или заплесневевшую черешню, даже если эти явления наблюдаются только на небольшой части ягод. Гниль и плесень имеют свойство очень быстро распространяться.

Хранить черешню нужно в холодильнике, при этом стараясь избегать контакта с избыточной влагой. Перед едой ягоды следует помыть тёплой водой, заключила эксперт Роскачества.

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