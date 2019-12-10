https://static.news.ru/photo/038ed718-1bea-11ea-82d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank May/picture alliance/Global Look Press

Специалисты Роскачества рекомендовали перед покупкой новых и подержанных товаров на онлайн-сервисах внимательно изучить интернет-профиль продавца и не забывать о бдительности в предновогодней суете.

Обратите внимание на систему рейтингов и отзывов, которая имеется на некоторых досках объявлений. Чем выше рейтинг — тем меньше шанс обмана, — сообщили в пресс-службе Роскачества.

Также специалисты настоятельно не рекомендуют соглашаться на предоплату. Риск может быть не оправдан, особенно если предложение продавца слишком заманчивое. Цены намного ниже рыночных могут тоже говорить о мошенничестве. Роскачество предупреждает, что на сайте нередко указывают только часть стоимости, а всю цену озвучивают уже при встрече или пересылке товара.

Как писал NEWS.ru, в преддверии новогодних праздников специалисты Роскачества проверили качество продаваемого в российских магазинах оливкового майонеза. В общей сложности было проанализировано 18 наиболее популярных на российском рынке торговых марок оливкового майонеза по 31 показателю качества и безопасности. Каждый образец по результатам проверки оказался безопасным и качественным. Также торговые марки получили высшую оценку по органолептическим показателям: вкус, цвет, запах и консистенция.