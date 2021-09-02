Росимущество согласилось отдать конфискованные товары бедным

Росимущество выступает за инициативу о передаче нуждающимся части задержанных таможней товаров и нереализованного конфискованного имущества. Об этом пишут «Известия». Замруководителя ведомства Алексей Пономарёв подписал письмо, где изложил своё согласие с доводами «Народного Фронта», который выступил с этой инициативой. В свою очередь в Росимуществе отметили, что готовы к проработке предложений.

Вопрос о передаче части задержанных товаров, а также нереализованного конфискованного имущества благотворительным организациям в целом заслуживает внимания, в связи с чем Росимущество выражает готовность к его дальнейшей проработке и обсуждению в рамках экспертных совещаний, — сообщили в ведомстве.

При этом в Росимуществе предложили для этих целей пригласить представителей ANC России и Минфина РФ.

Ранее стало известно, в прошлом году правительство направило на дополнительные меры поддержки пенсионеров около 1,2 триллиона рублей. Только в апреле–июне 2020 года малообеспеченные семьи и пенсионеры получили единовременные выплаты на 359,4 миллиарда рублей. Так государство поддержало самые уязвимые категории россиян во время первых месяцев пандемии коронавируса. В третьем квартале общая сумма выплат составила 255,6 миллиарда рублей.