https://static.news.ru/photo/8d794dee-df88-11e9-9853-fa163e074e61_660.jpg Леонид Рошаль Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Состояние избитой в Ингушетии девочки постепенно стабилизируется. Об этом рассказал президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения Москвы Леонид Рошаль. По его словам, несмотря на то, что явные улучшения налицо, медикам ещё предстоит решить кое-какие проблемы.

Она постепенно стабилизируется, но ещё не до конца, ещё нужно время. Есть улучшение, но проблемы ещё остаются. Периодически делаем медицинские перевязки, лечим, — заявил он АГН « Москва ».

Ранее во избежание осложнений девочке ампутировали кисть и предплечье правой руки.

Аиша Ажигова была доставлена 4 июля в одну из больниц Назрани с множественными ушибами и травмами. Как оказалось, она росла в семье тёти, именно эта женщина стала главной подозреваемой и была задержана по делу об истязании девочки. Ребёнка перевезли в Москву и госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.

По подозрению в избиении ребёнка была задержана тётя девочки, которая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего», санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Как писал News.ru, Магасский районный суд в Ингушетии продлил её арест ещё на два месяца.

