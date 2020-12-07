Рошаль рассказал, как вывел детей под видом иорданца из центра на Дубровке

https://static.news.ru/photo/b5251994-38ca-11eb-b9a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Детский хирург Леонид Рошаль рассказал, как под видом иорданца выводил детей из Театрального центра на Дубровке в 2002 году, когда здание было захвачено террористами.

Накануне Рошаль стал гостем программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. В студии известный детский врач рассказал, что захватившие Театральный центр на Дубровке в 2002 году террористы потребовали, чтобы к ним ходили люди иорданской национальности. Рошалю удалось войти в здание под видом иорданца.

Это случилось неожиданно. У меня в голову не могло уложиться, как можно ставить жизнь взрослых и детей под такую угрозу. Дети оказались в заложниках. К утру я стал понимать, что надо туда пойти, — рассказал Рошаль.

После того как его пустили внутрь, его провели в туалет, где была оборудована операционная. Там Рошаль оказал помощь одному из захватчиков, получивших ранение.

Госпиталь был прямо в туалете. Операционная. У террориста была ранена рука. Я должен был это сделать. Мы сделали обработку руки. Рана такая, что он не смог бы ничего сделать. Зато потом меня неоднократно пускали туда. Мы вывели благодаря этому детей, — отметил известный врач.

Он поблагодарил всех своих коллег, которые помогали ему работать с заложниками, а также отметил роль певца Иосифа Кобзона, назвав его «неудержимым человеком», так как он одним из первых пошёл на переговоры с террористами.

Благодаря усилиям Рошаля удалось вывести из центра на Дубровке восемь детей. Врач также передал заложникам медикаменты и воду. В результате теракта с захватом заложников в 2002 погибли 130 человек.

Как сообщал NEWS.ru, в декабре 2019 года в ходе пресс-конференции президент России Владимир Путин назвал теракт на Дубровке одним из самых тяжёлых моментов в своей президентской карьере.