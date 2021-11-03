Рошаль прокомментировал массовое увольнение медиков на Дальнем Востоке

Президент Национальной медицинской палаты (НМП) Леонид Рошаль счёл недопустимым отказ медработников от оказания помощи больным в знак протеста. Слова медика приводит «Интерфакс».

Так он прокомментировал увольнение всего коллектива скорой помощи города Облучье в ЕАО.

Дефицит кадров, машин, перегрузки и невысокая оплата работы не выдерживают критики. Но ставить под удар пациентов и не оказывать им помощь — это преступление, которое не может найти оправдания. У нас есть иные формы несогласия, — цитирует Рошаля агентство.

Как сообщалось ранее, в Еврейской автономной области уволилось 26 сотрудников скорой помощи, 13 из которых — медперсонал. Восемь фельдшеров и пять медсестёр из бригад приняли такое решение из-за требования вакцинироваться. Оставшаяся часть работников из этого списка — уборщицы и водители. При этом в Облученском районе нет проблемы с недостатком медперсонала и средств, в случае необходимости они будут перераспределены по территории, чтобы на населении не сказалась данная ситуация.

Врач и телеведущий Александр Мясников также прокомментировал недавнее массовое увольнение врачей в Еврейском автономном округе. По его словам, нежелание медиков вакцинироваться могло быть обусловлено недавно перенесённой болезнью.