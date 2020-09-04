Рошаль призвал врачей ФРГ и РФ совместно изучить состояние Навального

https://static.news.ru/photo/c0ec1164-ef92-11ea-baac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Национальная медицинская палата РФ обратилась к Врачебной палате Германии с предложением создать совместную группу для выявления причин тяжёлого состояния оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщил доктор Леонид Рошаль.

Судьба Навального волнует многих, и Национальная медицинская палата сейчас обратилась к немецкой врачебной палате <...> для того, чтобы вместе с ними создать экспертную группу, — цитирует его ТАСС.

По его словам, если отравление Навального подтвердится, то Россия должна будет расследовать этот инцидент. По данному факту необходимо возбудить уголовное дело, чтобы виновники не остались безнаказанными, подчеркнул Рошаль.

Оппозиционному политику стало плохо на борту самолёта, вылетевшего 20 августа из Томска в Москву. Уже более двух недель он находится в коме. Врачи в Омске, где экстренно сел лайнер, выявили у пациента панкреатит и нарушение обмена веществ. Близкие Навального заявили, что не доверяют выводам российских врачей, и настояли на переводе его в европейскую клинику.

Утром 22 августа Навального спецбортом доставили в университетскую клинику Charité в Берлине. Спустя два дня немецкие врачи заявили, что россиянин был отравлен ингибиторами холинэстеразы. Военные токсикологи определили отравляющую субстанцию как вещество из группы «Новичок», писал NEWS.ru.