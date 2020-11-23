Рошаль призвал россиян воздержаться от походов в гости на Новый год

https://static.news.ru/photo/127645c4-2d99-11eb-9399-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль призвал россиян поменьше ходить в гости на новогодние праздники из-за непредсказуемости развития ситуации с коронавирусом в будущем году.

У нас народ любит новогоднюю ночь, погулять по улицам, посмотреть на иллюминацию, на ёлки и так далее. Это запрещать нельзя, иллюминации должны быть, что-то должно радовать глаз. Но [походы в гости], конечно, по возможности надо ограничивать, — заявил Рошаль в интервью телеканалу «Россия 24».

Он отметил, что сегодня трудно спрогнозировать, будет ли всплеск заболеваемости COVID-19 в следующем году, но в любом случае нельзя забывать о соблюдении мер предосторожности.

Как сообщал NEWS.ru, главный врач медцентра «Лидер медицины» Евгений Тимаков заявил, что вспышка заболеваемости коронавирусом не проявится на новогодние праздники в России, а после Нового года всплеска уже ждать не стоит. По мнению врача, уже порядка 60% россиян побывали в контакте с больными либо переболели бессимптомно и выработали иммунитет.