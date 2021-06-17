Рошаль поддержал обязательную вакцинацию от COVID-19

https://static.news.ru/photo/654cd70c-cf4e-11eb-b819-96000091f725_660.jpg Леонид Рошаль Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

В связи с ростом числа заражений COVID-19 в России, вакцинация должна стать обязательной. Об этом заявил глава Национальной медицинской палаты и НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

Сейчас дискутируется вопрос: надо ли делать так, чтобы вакцинация была обязательной. Я считаю, что надо, учитывая такой рост заболевших, с одной стороны, а с другой, не уменьшающееся число умерших, — приводит его слова пресс-служба правительства Москвы.

Рошаль также одобрил действия властей столицы и Подмосковья по ужесточению ограничений. По его словам, «скоро некуда будет класть больных».

Врач добавил, что на сегодняшний день в России привились уже миллионы людей. При этом осложнения у прошедших процедуру минимальные и не зафиксировано ни одного смертельного исхода. Он отметил, что сам привился, чтобы защитить и себя, и своих близких.

Ранее сообщалось, что руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила привить от коронавируса 60% работающих жителей столицы. Обязательной вакцинации подлежат сотрудники, чья работа сопряжена с постоянными контактами с людьми. Аналогичное требование ввели власти Подмосковья. Их примеру последовало руководство Кемеровской области.