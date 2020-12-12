Рошаль отреагировал на вердикт по делу калининградских врачей

https://static.news.ru/photo/31959906-3c75-11eb-8d7d-fa163e074e61_660.jpg Леонид Рошаль Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль назвал «огромной победой» оправдательный вердикт по делу врачей из Калининграда, обвиняемых в убийстве недоношенного младенца.

Мы вздохнули сейчас глубокой грудью. Это огромная победа, и мы очень надеемся, что у следователей и у прокуратуры будет достаточно такта, чтобы не выступить против оправдательного решения присяжных. Думаю, на этом надо поставить точку, — цитирует РИА Новости врача.

Рошаль добавил, что врач, тем более врач такого уровня, как одна из обвиняемых — Элина Сушкевич, не могла совершить то, в чём её обвиняет следствие. Он напомнил, что у адвокатов в ходе процесса возникло множество вопросов к суду. Защита подготовила специалистов, которые могли выступить и объяснить, что произошло на самом деле, но ни одному ведущему специалисту слово не предоставили.

Я не хочу пугать россиян, но мы бы оказались в очень сложной ситуации, потому что в такой ситуации, в какой оказалась Сушкевич, мог оказаться каждый неонатолог. Садиться в тюрьму из-за своей специальности, конечно, никто не хочет. Очень хорошо, что присяжные, не будучи врачами, всё же поняли то, что это наговор, я преклоняюсь перед ними, — заявил Рошаль.

Он отметил, что в случае обвинительного приговора, многие перинатологи поставили бы вопрос о выходе из профессии. Врач напомнил, что дело было возбуждено даже не по инициативе родителей умершего ребёнка, а после анонимного звонка в Следственный комитет.

По мнению следователей, по указанию и. о. главврача роддома № 4 Елены Белой младенцу, который родился глубоко недоношенным на 24-й неделе беременности, ввели раствор сульфата магния — это и стало причиной смерти. Белая была арестована в середине ноября 2018 года и более полугода оставалась единственной фигуранткой в деле. Однако в июне 2019 года следователи привлекли в качестве обвиняемой реаниматолога Элину Сушкевич. Тогда врачи со всей страны запустили масштабную кампанию в поддержку врачей, одним из слоганов которой по аналогии с делом Ивана Голунова был «Я/мы Элина Сушкевич».

Как сообщал NEWS.ru, присяжные оправдали калининградских врачей Элину Сушкевич и Елену Белую по делу об убийстве новорождённого. Трое присяжных сочли вину Сушкевич и Белой доказанной, однако остальные пять — нет. Таким образом, коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт.