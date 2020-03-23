https://static.news.ru/photo/43834e9a-6d15-11ea-967c-fa163e074e61_660.jpg Леонид Рошаль Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта доктор Леонид Рошаль призвал не нагнетать нервозную атмосферу вокруг коронавируса. Смертность от этого вируса меньше, чем от многих других инфекций, уточнил он.

Он также призвал не бояться пандемию, несмотря на необходимость проявлять бдительность.

Смертность от COVID-19, по мнению врача, можно отнести к так называемым «санитарным потерям», которые бывают во время войны, в результате терактов или при различных эпидемиях.

Если посмотреть с этой точки зрения, то нам, России, особенно волноваться не нужно, — заявил Рошаль в эфире телеканала «Россия 24».

Медик напомнил, что человечество за свою историю пережило множество эпидемий, и указал на то, что «всё это проходит со временем».

Ранее NEWS.ru писал, что постоянное совершенствование тест-систем позволяет определять наличие коронавируса в организме уже при первой пробе. В связи с этим отпадает необходимость повторного исследования.