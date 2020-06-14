Рошаль напомнил о важности масок и перчаток

https://static.news.ru/photo/15ad3eb0-ae40-11ea-b9e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Медицинские маски и перчатки снимать пока рано, заявил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

Как сообщает РИА Новости, по мнению врача пандемия коронавируса ещё не закончилась. Рошаль также осудил тех, кто гуляют без масок и перчаток.

Думают, что всё закончилось. Ничего не закончилось, — цитирует его агентство.

Отмечается, что в России поэтапно снимают ограничения, в большинстве регионов, в том числе в Москве, уже отменили режим самоизоляции и пропуска, появилась возможность гулять, ходит за покупками, посещать кладбища. При этом медики рекомендуют россиянам соблюдать социальную дистанцию, а также пользоваться масками и перчатками.

Ранее Рошаль заявил, что полностью избавиться от угрозы коронавируса невозможно. По его словам, уменьшить риск заражения можно, если придерживаться некоторых правил.

NEWS.ru писал, что в Минздраве призвали россиян не пренебрегать масочным режимом, а также другими профилактическими мерами. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что носить маски необходимо будет в ближайшие один-два месяца. Она подчеркнула, что правила безопасности остаются в силе, несмотря на снятие ограничений.