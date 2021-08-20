Росгвардию вооружат модульным пистолетом Лебедева

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Росгвардия примет на вооружение модульный пистолет Лебедева. Об этом рассказали в пресс-службе оружейного концерна «Калашников».

На сегодняшний день пистолет Лебедева МПЛ существует в двух модификациях — базовой и для специальных подразделений с расширенной комплектацией, — говорится в сообщении.

В компании также отметили, что готовы поставлять оружие в Росгвардию в тех объёмах, в каких ведомству это нужно. Таким образом, в скором времени сотрудники силового ведомства будут вооружены новым пистолетом.

По своим характеристикам Лебедев максимально похож на пистолет Макарова. Новое оружие сохранило компактность, эргономику и лёгкость.

Конструктивные изменения обеспечили адаптацию оружия под сбалансированный, эффективный и доступный в России травматический патрон 10×28, — поделился глава конструкторского центра гражданского оружия Валентин Власенко.

Ранее концерн по производству оружия и средств самозащиты «Калашников» представил новые модели вооружения для лётчиков и беспилотников. Компания впервые показала модели корректируемой авиационной ракеты С-8Л для беспилотника.