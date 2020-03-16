Правительство возложило функцию по охране посевов наркосодержащих растений на Росгвардию. Речь идёт о растениях, использующихся в научных и медицинских целях
В соответствии с пунктом 4 статьи 10 ФЗ «О наркотических средствах ...» правительство РФ постановляет: установить, что требования к режиму охраны посевов растений устанавливаются Федеральной службой войск национальной гвардии по согласованию с МВД РФ и Министерством промышленности и торговли, — говорится в постановлении правительства.
Ранее президент Владимир Путин подписал закон о выращивании опийного мака для получения обезболивающих препаратов. Остатки посевов наркосодержащих культур, а также образовавшиеся в результате производства психотропные вещества будут уничтожать. При этом Госдума поддержала введение уголовной ответственности за нарушение правил выращивания растений, содержащих наркотические или психотропные вещества либо их прекурсоры, которые культивируются в медицинских целях или для ветеринарии, писал NEWS.ru.