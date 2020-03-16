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В 2021 году в России может быть объявлен Год экологического просвещения. Письмо с соответствующей просьбой российские экологи направили президенту РФ Владимиру Путину.

Документ подписан членом центрального совета Всероссийского общества охраны природы Тимуром Усмановым. По мнению экологов, Год экологического просвещения поможет населению в формировании экологических компетенций через тематические акции и мероприятия. В письме...