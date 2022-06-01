Росгвардия запустила производство тематических игрушек

Фото: rosguard.gov.ru

Росгвардия анонсировала выпуск собственной линейки игрушечных моделей с официальной тематикой и символикой. Этот проект ведомство будет реализовывать в партнёрстве с крупнейшим производителем игрушек в СНГ, компанией «Симбат».

Коллекция игрушек будет состоять из миниатюрных атрибутов ведомства — служебных автомобилей (включая радиоуправляемые), различной специальной техники, солдатиков и раций. На внешней стороне машинок будет нанесена надпись «Росгвардия», а также эмблема заведения.

По мнению представителей Росгвардии, подобный вид развлечения сможет воспитать в детях светлые и добрые чувства.

Чтобы вырастить достойное поколение, важно с юных лет прививать ему правильные ценности: честность, патриотизм, верность слову и делу. Нашим детям нужны правильные игрушки, — отмечают в ведомстве.

Представитель «Симбата» Александр Королёв в интервью изданию «Подъём» также заявил, что производители игрушечных моделей не копируют стилистику наборов конструкторов LEGO, поскольку тематика у них исключительно российская.

Военная тематика всегда продавалась хорошо, потому что у LEGO она вообще отсутствует. А «Росгвардия» легла как дополнительная такая линейка внутри этой серии, — заявил сотрудник компании.

В честь Международного дня защиты детей первую партию игрушечных моделей сотрудники Росгвардии вручили воспитанникам одного из детских садов в Пушкинском районе Московской области.