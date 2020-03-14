https://static.news.ru/photo/d45c5cfa-65f3-11ea-a9c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Росгвардия из-за распространения коронавируса нового типа сократит количество массовых мероприятий. Исключение составят чрезвычайно важные и неотложные.

Максимально сокращено количество проводимых массовых мероприятий (совещаний), в том числе спортивных, культурных и развлекательных, за исключением чрезвычайно важных и неотложных мероприятий, — говорится на официальном сайте Росгвардии.

Также отменяются все зарубежные поездки, кроме срочных командировок, в том числе по поручению главы РФ, кабмина или в целях защиты интересов государства.

Вспышка COVID-19 началась в центральной части Китая — в городе Ухань (провинция Хубэй). 31 декабря 2019 года власти КНР официально сообщили об эпидемии неизвестного заболевания. К 14 марта заразились около 145 тысяч человек, 5,4 тысячи умерли, свыше 72 тысяч выздоровели. В России заболели 53 человека, шестерых выписали из больницы.

Как сообщал NEWS.ru, председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусной инфекцией в стране и поручил Минпромторгу отчитаться об объёмах производства дезинфицирующих средств для профилактики болезни.

Кроме того, Мишустин поручил ФСБ, МВД и МИД РФ разработать документ, временно приостанавливающий с 15 марта пропуск иностранцев на границе с Польшей и Норвегией.