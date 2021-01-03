Росгвардия разработала систему координации деятельности в условиях пандемии

https://static.news.ru/photo/dab98ce2-4da8-11eb-935e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научная рота Росгвардии создала информационную систему для координации служебной деятельности в условиях пандемии COVID-19.

Новинка направлена на автоматизацию управления в войсках. Систему смогут использовать руководители различных уровней. Уникальное программное обеспечение позволяет координировать работу в подразделениях, автоматизирует процесс оповещения, сокращает сроки выполнения служебных задач. Разработка особенно актуальна в условиях, когда часть сотрудников работают на удалёнке, пояснили ТАСС в пресс-службе Росгвардии.

Собеседник агентства также отметил, что в настоящее время научная рота проводит около 20 научных исследований в интересах ведомства.

Научную роту Росгвардии создали в 2017 году. В ней проходят службу по призыву выпускники вузов, которые занимаются научной работой разных профилей. В декабре 2020 года рота пополнилась значительным числом новобранцев, несмотря на трудности в организации призыва, связанные с коронавирусом.

Ранее военнослужащие из 5-й научной роты Сухопутных войск России, изучив опыт сирийского конфликта, разработали комплекс обнаружения так называемых поясов смертника в местах массовых скоплений людей, писал NEWS.ru. Разработку показали на стенде военного технополиса «Эра» на форуме «Армия-2020».